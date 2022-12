Alessandro Barbano, ne L'inganno un viaggio nell'antimafia

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - ALESSANDRO BARBANO, L'INGANNO.

ANTIMAFIA. USI E SOPRUSI DEI PROFESSIONISTI DEL BENE (Marsilio, pp.256, 18 euro). Un sistema deviato e impossibile da criticare, in cui, in nome della lotta al crimine organizzato, l'eccezione diventa regola e tutto è considerato un'emergenza, anche se questo significa sacrificare il bene supremo della libertà e con esso anche la giustizia: c'è l'Antimafia al centro del viaggio, inquietante e drammatico, che Alessandro Barbano propone nel libro "L'inganno", edito da Marsilio. Il volume, nato per raccontare "gli abusi, gli sprechi, i lutti e l'inquinamento civile perpetrati da un apparato burocratico, giudiziario, politico e affaristico cresciuto a dismisura e fuori da ogni controllo di legalità e di merito", entra dentro i meandri di un sistema che secondo l'autore è ormai diventato invasivo e dispotico. Barbano infatti denuncia errori e abusi di potere, tra confische e sequestri che colpiscono migliaia di cittadini e imprenditori mai processati, o piuttosto assolti. Nel libro l'autore narra di sentenze che anticipano leggi e di pene che crescono al diminuire dei reati ma soprattutto di una falsa e pericolosa retorica che professa l'idea che il rovesciamento dello Stato di diritto sia necessario alla vittoria sulla malavita. Se è quanto mai necessario combattere la mafia, questa lotta non può essere portata avanti a danno della democrazia: ecco perché secondo Barbano è tempo di tornare a un diritto penale basato su fatti e prove, definendo univocamente il confine fra lecito e illecito. (ANSA).