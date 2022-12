Premio Bianciardi, Antonio Moresco vince la prima edizione

(ANSA) - GROSSETO, 13 DIC - "L'invenzione linguistica, lo sguardo paradossale sulla realtà, la passione per i grandi autori del passato l'hanno condotto su un percorso isolato, in cui ha sviluppato un modo di narrare che si oppone all'establishment culturale, alle gabbie di ogni genere, alla violenza e alla disgregazione sociale, alla chiusura mentale, morale, alla letteratura di consumo": con questa motivazione Antonio Moresco ha vinto la prima edizione del Premio Letterario Luciano Bianciardi, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà il 14 dicembre a Grosseto, presso il Teatro degli Industri (ore 18.30). Promosso da Giangiacomo Feltrinelli Editore (che recentemente ha pubblicato in Universale Economica la "Trilogia della rabbia") con il patrocinio della Fondazione Luciano Bianciardi in occasione del centenario della nascita dello scrittore grossetano, il premio nasce con l'obiettivo di premiare autori che nell'attività letteraria si sono distinti, per coerenza ed efficacia, in uno dei tanti aspetti dell'opera di Bianciardi. Per questa prima edizione il titolo e tema scelto è "Io mi oppongo". Alla serata di premiazione, coordinata da Loredana Lipperini, sarà presente la giuria composta da Luciana Bianciardi, Piero Colaprico, Gabriella D'Ina, Gianluca Foglia e Giacomo Papi. Durante la cerimonia saranno proposti contributi video da film e documentari oltre a letture di opere bianciardiane. (ANSA).