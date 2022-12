Il festival 'Marina Café Noir' compie 20 anni

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Il più longevo Festival letterario della Sardegna taglia il traguardo della ventesima edizione.

Vent'anni in cui il Marina Cafè Noir - Festival di Letterature Applicate, organizzato dall'associazione culturale Chourmo, ha ospitato oltre mille tra scrittori e artisti.

L'appuntamento è a Cagliari dal 15 al 17 dicembre presso la Sala Teatro Nanni Loy dell'Ersu, in via Trentino, e presso Su Tzirculu, in via Molise. "Transizioni" è il titolo e il tema del Festival: transizioni personali e collettive, dalla transizione climatica ai cambiamenti geopolitici.

"Come sempre - dichiarano gli organizzatori - proveremo a fare una grande festa dei saperi, in compagnia dei libri e delle storie che ci hanno appassionato e che ci aiutano a decifrare e capire meglio il mondo e il tempo che stiamo vivendo. In questa occasione parteciperanno molti tra scrittori, editori, artisti, musicisti, attori, registi, antropologi e pensatori che negli anni da ospiti sono diventati veri e propri amici e che in questi 20 anni ci hanno aiutato a confrontarci con argomenti e temi a noi cari".

Ad aprire il Marina Cafè Noir sarà la scrittrice e opinionista Michela Murgia, che il 15 dicembre alle 17.30, al Teatro Nanni Loy, presenterà "God save the queer - Catechismo Femminista". Tra i protagonisti della ventesima edizione anche Maurizio De Giovanni, Francesca Mannocchi, Wu Ming, Serge Quadruppani, Jennifer Guerra, Francesco Abate, Roy Jacobsen, Igort, Andrea Staid, Marco Amerighi, Alessandro Bertante, Gavino Murgia e Jacopo Cullin. (ANSA).