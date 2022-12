Gaia, nuova collana Bompiani al via con 'L'isola dentro l'isola'

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - S'inaugura 'Gaia', nuova collana Bompiani per dare una cornice alle incursioni letterarie della casa editrice nel mondo naturale e prende il via con 'L'isola dentro l'isola' della Premio Pulitzer 1935 Josephine Johnson, poeticamente illustrato da Chiara Palillo.

La collana accoglierà un titolo ogni anno, a partire dal 2023, con storie di alberi e persone, diari di vita con vegetali e animali, riflessioni sull'equilibrio necessario, precario, sempre più a rischio, fra noi esseri umani e gli altri abitanti del pianeta.

Tradotto da Beatrice Masini, 'L'isola dentro l'isola' (pp 256, euro 18) sarà in libreria l'11 gennaio 2023 ed è stato scelto perché "la prosa poetica e precisa della Johnson ci guida a contemplare bellezza e crudeltà della natura e a creare inevitabili paralleli con la condizione umana. La natura, nel bene e nel male, nel bello e nel brutto, siamo noi".

Pubblicato nel 1969 è un calendario in prosa, una celebrazione lirica della vita del mondo, un invito- in grande anticipo sui tempi - a rispettare e proteggere l'ambiente per rispettare l'essere umano.

Dodici mesi, dodici capitoli, dodici finestre aperte sul mondo naturale, è la testimonianza della vita di una donna, della campagna che ama e dell'invasione inesorabile di una società sempre più meccanizzata e feroce. Ma lo sguardo della scrittrice di successo che sceglie una vita ritirata e contempla animali, natura, cieli è lo stesso che si sofferma sugli orrori del mondo devastato da guerre e tempi moderni e che stabilisce paralleli sconcertanti e modernissimi perché senza tempo.

Nata in Missouri nel 1910, la Johnson che vinse il Pulitzer con 'Ora che è novembre', visse nella campagna fuori Cincinnati (Ohio) dal 1945 alla sua morte, avvenuta nel 1990. (ANSA).