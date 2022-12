Angela, Nerone 'Elton John dell'epoca' travolto da fake news

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - "Si dice che Nerone abbia dato fuoco a Roma, non è vero; si dice che abbia cantato, non è vero; si dice che abbia ucciso la moglie, non è vero. Una macchina del fango lo ha travolto. Tutte fake news messe in giro dai suoi nemici". Parte da questa premessa il ritratto di Nerone di Alberto Angela, ospite d'eccezione alla Nuvola Lavazza per la prima tappa del viaggio verso il Salone del Libro, in programma dal 18 al 22 maggio. Lo scrittore e conduttore televisivo, torinese, presenta il suo ultimo libro 'Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore' edito da HarperCollins, che conclude la trilogia dedicata all'ultimo imperatore della dinastia giulio-claudia. L'incontro, organizzato dal Salone del Libro in collaborazione con la Lavazza, è sold out e tanti, alla fine, si fermano per il firma copie.

"Nerone è un ragazzo dell'epoca, fuori dai canoni. Gli piacciono le corse, il teatro, la musica, il canto. Si veste in modo irriverente. I suoi concerti durano giorni. Non ha i jeans stracciati, ma una tunica a fiori. Un Elton John dell'epoca, possiamo considerarlo l'inventore dei rave party", spiega Angela che indaga tutte le sfaccettature dell'imperatore e delinea un personaggio sorprendente, inatteso. "Era un pilota di quadrighe, ha partecipato ai Giochi Olimpici, voleva fare il Grande Slam come Federer", racconta e poi conclude: Voi siete entrati in questa sala con un'idea di Nerone e, immagino, ne uscirete con un'altra".

Prima dell'incontro alla Nuvola Alberto Angela è stato a Nichelino, alle porte di Torino, dove è stato dedicato un murales al padre, scomparso nel mese di agosto a 93 anni. "E' bellissimo, immenso ... grazie di cuore" ha commentato sui social con una foto nella quale posa davanti all'opera. (ANSA).