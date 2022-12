Più Libri apre con Sgarbi e Gualtieri e guarda all'estero

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 07 DIC - Con 519 espositori e oltre 600 appuntamenti si è aperta oggi la Fiera della piccola e media editoria alla Nuvola dell'Eur a Roma, affollatissima di ragazzi nel primo giorno. "Grazie a chi ci ha lavorato, alla squadra e agli 8000 ragazzi che la animano oggi in questa stupenda struttura alla Nuvola" ha detto Ricardo Franco Levi, presidente dell'Associazione italiana editori all'incontro d'apertura a cui sono intervenuti il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli, il direttore dell'Ice Roberto Luongo, l'amministratore delegato Eur spa Angela Maria Cossellu e il presidente del Gruppo Piccoli Editori di Aie Diego Guida, coordinati dalla presidente di Più libri più liberi, Annamaria Malato.

"Sono particolarmente attratto dai piccoli e medi editori. Le piccole case editrici sono i luoghi dove appaiono le meraviglie.

Qui c'è la sorgente del piacere. I libri sono una difesa con cui i giovani possono combattere per il proprio futuro" ha detto Sgarbi portando i saluti del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ma dovrebbero essere sostenuti economicamente? "Gli editori potrebbero essere agevolati sulla distribuzione. Gli editori devono capire dove andare. Il piccolo editore è la sorgente da cui tutto nasce. Ecco, non gli farei pagare le tasse. Gli artisti e tutti quelli che si occupano di cultura non dovrebbero pagare le tasse" ha spiegato Sgarbi.

Il sindaco Gualtieri ha rinnovato il suo sostegno alla manifestazione nella quale il Comune è stato il primo a credere ventuno anni fa. "Roma Capitale c'è sempre stata e ci sarà sempre a sostegno di questa manifestazione importante che ha accompagnato una crescita della media e piccola editoria davvero significativa, adesso siamo al 45% a valore del mercato" ha sottolineato il sindaco. E ha ricordato che Più libri più liberi "è una fiera che è cresciuta in questi anni per importanza, qualità e rilievo, ormai internazionale". Anche l'assessore Orneli ha sottolineato: "Il nostro sostegno non è occasionale ma parte di una vera e propria politica industriale. Un impegno per consolidare la filiera e mettere il libro al centro di ogni strategia atta a costruire un futuro e un mondo migliorie".

Alla Nuvola "negli ultimi anni questa fiera ha accolto più di 400 mila visitatori. E' un evento culturale che ha permeato la città e noi ci sentiamo parte di questo successo. Abbiamo l'obiettivo quest'anno, e penso sia facile raggiungerlo, di avere più di mezzo milione di visitatori all'interno di questa struttura" ha spiegato l'amministratore delegato Cossellu.

Ventimila metri quadri gli spazi espositivi, più di cinquemila le persone che possono essere ospitate in un giorno alla Nuvola e "abbiamo un Auditorium per reading e presentazioni. Questa non è una semplice fiera. Nuvola-Grandi eventi è un volano importante dell'immagine di Roma e dell'Eur soprattutto in previsione del Giubileo ma io mi auguro anche per l'Expo 2030" ha aggiunto Cossellu.

'Perdersi e ritrovarsi' il tema di questa edizione come ha detto la presidente della fiera Annamaria Malato "e mai come oggi, nel pieno di questa tempesta perfetta della guerra che ci ha travolti, la comunità dei libri ci appare come un faro all'orizzonte".

Sempre più internazionale, con 45 editori stranieri presenti, "la Fiera si inserisce in una serie più ampia di iniziative tese a crescere ed essere più presenti nell'ambito internazionale" ha spiegato Roberto Luongo, direttore Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione. (ANSA).