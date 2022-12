Libri, calo sotto il 2% per vendite romanzi e saggi nel 2022

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Si prevede una chiusura del 2022 in lieve calo per l'editoria italiana di varia (romanzi e saggi a stampa venduti nelle librerie fisiche e online e nei supermercati) rispetto al 2021, con una flessione compresa tra l'1,1% e l'1,8% per un valore delle vendite a prezzo di copertina compreso tra il miliardo e 676 milioni e il miliardo e 687 milioni.

Nei primi undici mesi il valore del mercato (venduto a prezzo di copertina) è stato di 1,268 miliardi, - 2,3% rispetto al 2021 ma in crescita del 12,9% rispetto al 2019, pre-pandemia. Le copie vendute sono state 86,8 milioni, -2% rispetto al 2021 e in crescita del 14,5% rispetto al 2019.

Questo secondo l'ufficio studi dell'Associazione Italiana Editori, sulla base dei dati Nielsen Bookscan dei primi undici mesi del 2022, presentata nel giorno d'apertura di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria, fino all'11 dicembre alla Nuvola di Roma.

La quota di mercato di varia degli editori sotto i 25 milioni di venduto a prezzo di copertina continua a crescere ed è nel 2021 pari al 45,2% contro il 44,3% dell'anno precedente e il 42,6% del 2019. All'interno di questo gruppo molto ampio, crescono soprattutto gli editori da 15 a 25 milioni, oggi al 5,4%, e quelli da 10 a 15 milioni, al 7,3%. Queste due fasce assieme, nel 2019, valevano il 4,6%, mentre oggi sono al 12,5%.

Recuperano le librerie fisiche con vendite che, nei primi undici mesi dell'anno, sono cresciute dell'1,3% fino a 674,8 milioni.

L'online flette del 5,3% a 532,9 milioni, la grande distribuzione del 12,7% a 60,7 milioni. I romanzi di autori stranieri sono cresciuti del 9,1%, quelli italiani del 4,3%, i fumetti del 15,9%. La saggistica professionale è calata del 13,3%, quella generale del 10,8%. Bambini e ragazzi del 2,5%.

Miglior performance nel 2022 per i romanzi d'amore scritti da italiani (più 231%), guide per la casa (più 130%), chick lit italiani (letteratura per ragazze), al +92%.

Il prezzo medio del venduto si attesta a 14,62 euro, - 0,4% rispetto al 2021. Le novità a stampa pubblicate nell'anno sono 62.745, -2% rispetto l'anno precedente. (ANSA).