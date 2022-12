Rubbettino, "Storia d'Italia" in quattro volumi

(ANSA) - CATANZARO, 05 DIC - Una sfida culturale ed editoriale ai tempi del web e di wikipedia: è La Storia d'Italia in quattro volumi edita da Rubbettino. L'opera - che si avvale della direzione scientifica di Andrea Ciampani, professore ordinario di Storia contemporanea presso la Lumsa di Roma, e del coordinamento editoriale di Maurizio Serio, associato di Storia delle dottrine politiche presso l'Università degli studi "Guglielmo Marconi" di Roma - verrà presentata in anteprima a "Più libri più liberi", la fiera nazionale della piccola e media editoria in programma il prossimo 7 dicembre a La Nuova di Roma.

"Non poteva esserci occasione migliore del cinquantesimo anniversario della fondazione della Casa editrice - è detto in una nota - per questa pubblicazione. Unn lavoro che si innesta su una tradizione ben consolidata dell'editoria italiana che ha prodotto alcune notevoli 'grandi opere' che costituiscono oggi un tassello significativo del patrimonio culturale del nostro Paese".

Al centro della pubblicazione c'è la necessità di dare risposta ad una serie di interrogativi: cosa cambia e cosa resta uguale nella lunga vicenda di formazione, crescita e sviluppo del nostro Paese come Stato unitario? Quali sono le principali tappe, i protagonisti, le culture politiche e le correnti vive della nostra storia comune? In che maniera si sono articolate le fratture che ancora ci dividono, quali tensioni hanno generato sul corpo sociale e quali stimoli all'unità ci hanno dato le sfide provenienti dall'esterno?.

L'opera editoriale è articolata secondo questa scansione tematica e temporale: Risorgimento: costituzione e indipendenza nazionale (1815-1849 / 1849-1866) - di Roberto Balzani e Carlo M. Fiorentino; Patria, rappresentanza politica e mutamento sociale (1866 - 1887 / 1887 - 1903) di Andrea Ciampani e Sandro Rogari; Nazione e Stato, Stato e Nazione (1903 - 1924 / 1925 - 1946) di Gerardo Nicolosi e Giuseppe Parlato e Democrazia repubblicana (1949-1969 / 1970 - 1994) di Andrea Ciampani e Giovanni Orsina.

Il primo dei quattro volumi è stato appena pubblicato, gli altri vedranno la luce entro il 2024. (ANSA).