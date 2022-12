Più libri, tanti incontri dedicati ai giovani e reading al buio

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Tanti incontri dedicati a giovani lettrici e lettori dentro e fuori la Fiera della piccola e media editoria 'Più libri più liberi', dal 7 all'11 dicembre alla Nuvola a Roma. Tra i più attesi "Il senso della comunità", un dialogo sulla vicenda della Costa Concordia, con Franco Gabrielli, Gaja Cenciarelli e Lorenza Pieri, promosso dalla Croce Rossa Italiana. Novità dell'edizione 2022 il progetto Più libri più sport, iniziativa di Fondazione Lia, organizzazione no profit che promuove la cultura dell'accessibilità nel campo editoriale, creata da Associazione Italiana Editori con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Grazie al supporto del Dipartimento dello Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri, i grandi sportivi e le loro storie sono arrivate direttamente nelle classi degli istituti di Roma Capitale, per esplorare le possibilità di inclusione e rinascita offerte dallo sport e dalla sua pratica. Il ciclo di incontri avrà il suo momento conclusivo in fiera con un 'Reading al buio', format ideato da Fondazione Lia, il 7 dicembre alle 13.00 in Sala Marte. Il target ragazze e ragazzi sarà al centro di diversi incontri con filo conduttore la diversità. Tra gli appuntamenti quello con l'autrice svedese per ragazzi Jenny Jägerfeld con 'La mia morte gloriosa col botto'. Anche quest'anno la Fondazione Treccani Cultura organizza un incontro dedicato alle scuole: Giovanni Bianconi, inviato del Corriere della Sera che per Treccani Libri ha di recente pubblicato Terrorismo italiano, dialogherà con Christian Raimo per ripercorrere assieme a lui i momenti salienti di questo tragico fenomeno della nostra storia.

Su "I meme e la scienza" discuteranno Licia Troisi e Letizia Scacchi de La Scienza Coatta. Molto atteso anche l'incontro con Pera Toons, tra i fumettisti più amati da ragazzi e ragazze, che torna con un nuovo libro, Ridi a crepapelle. Angelo Di Liberto porterà in fiera il suo Lea, un racconto coinvolgente che affronta il tema dello sfruttamento degli animali, di cui l'autore discuterà insieme a Carmen Pellegrino.

L'Istituzione Biblioteche di Roma rinnova inoltre la propria partecipazione a Più libri più liberi con un fitto programma di iniziative, incontri, letture, laboratori e mostre all'interno dello Spazio Ragazzi, così come il Premio Strega Ragazze e Ragazzi che, come lo scorso anno, proclamerà in fiera i vincitori dell'edizione 2022. (ANSA).