'Vivre vite' di Giraud, Premio Goncourt 2022, esce per Guanda

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Vivre vite", il romanzo di Brigitte Giraud, vincitore nel 2022 del Premio Goncourt, il più prestigioso premio letterario francese, edito in Francia da Flammarion, sarà pubblicato in Italia da Guanda nell'aprile 2023. Lo annuncia la casa editrice che ripubblicherà in seguito anche un libro della backlist dell'autrice: "L'amore è sopravvalutato". Pubblicato a fine agosto, "Vivre vite" era stato tra i libri più apprezzati dalla critica e dal pubblico d'Oltralpe. (ANSA).