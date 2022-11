Calcio:Ad Roma Berardi,con nostro stadio ci saremo per Euro32(2)

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Posso solo fare i complimenti all'amministrazione Gualtieri perché stiamo rispettando gli step e stiamo andando molto velocemente" ha poi aggiunto il Ceo della Roma, parlando del nuovo stadio giallorosso che dovrebbe sorgere a Pietralata. "Nel nostro progetto abbiamo puntato sulla riqualificazione urbana, dove i trasporti sono già esistenti, e sulla sostenibilità. E poi deve essere uno stadio moderno, adeguato alla Capitale d'Italia. Posso solo ringraziare il sindaco Gualtieri, ma certo in Italia è tutto complesso e fare uno stadio non è come fare una passeggiata in un parco", ha concluso. (ANSA).