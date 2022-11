Per Bookcity uno skyline di Milano di libri

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Libri come mattoni che, uno sopra l'altro, contribuiscono a ridisegnare l'architettura di Milano: dal bosco verticale a Generali Towers di Zaha Hadid, dal Duomo alla Torre Velasca, lo skyline della città si trasforma in grattacieli e palazzi fatti di volumi nelle vetrine delle Feltrinelli di Milano.

In occasione dell'edizione 2022 di Bookcity Milano, la casa editrice ha infatti affidato al collettivo LibriBianchi l'installazione site specific dal titolo "Books and The City" per le vetrine dell'edificio disegnato dagli architetti Herzog&DeMeuron e della Feltrinelli di corso Buenos Aires, che resterà fino a conclusione della kermesse. (ANSA).