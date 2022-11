Audiolibro e lettura condivisa, futuro dell'editoria

(di Gioia Giudici) (ANSA) - MILANO, 18 NOV - La rivoluzione dell'audiolibro, la rivincita del fumetto, la lettura come esperienza non più individuale ma condivisa: sono i grandi cambiamenti del settore messi a fuoco dall'Osservatorio sul Futuro dell'Editoria, il progetto ideato da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con il Gruppo Feltrinelli, che oggi a Bookcity Milano ha presentato "Cosa leggeremo l'anno prossimo?", il primo rapporto annuale sui fenomeni che guideranno il mercato nel 2023.

"In un contesto editoriale affollato che oggi conta una pluralità di forme e contenuti e che si muove al ritmo incalzante di rivoluzioni tecnologiche continue, l'Osservatorio che presentiamo oggi - dice Massimiliano Tarantino, Direttore di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli - nasce con l'intento di indagare con precisione il contesto in cui ci troviamo, per aiutare l'editoria a muoversi in sintonia con il presente." "La sfida per l'editoria è duplice: da una parte farsi spazio in questo scenario restando fedele a sé stessa; dall'altra - aggiunge Tarantino - comprendere e raccontare la tecnologia e il digitale in modo tale da accogliere anche le nuove generazioni, in veste di autori e di lettori".

Il rapporto, realizzato grazie al contributo di professionisti ed esperti del mondo accademico, editoriale, tecnologico e manageriale, evidenzia come siano le giovani generazioni, con la passione per il fantasy, il giallo, l'horror e i fumetti, a determinare i fenomeni che influenzano il settore. Non a caso i generi più acquistati nel 2021, in crescita rispetto al 2020, sono i fumetti (+134%). Le ragazze leggono di più dei ragazzi e, in una classe di studenti, la percentuale media di lettori forti si attesta al di sotto del 15%. In particolare, i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni cercano un'esperienza di lettura meno individuale e sempre più condivisa - come dimostra la recente ascesa di Booktoker, Book Club e di piattaforme di narrazione online - oltre che multimediale. Tra le piattaforme di condivisione, Wattpad è quella di maggior successo: qui la community italiana conta 1.5 milioni di utenti con 14 milioni di storie scritte in italiano.

Un fenomeno rivoluzionario per l'editoria è anche quello dei prodotti audio: i podcast sono ascoltati da poco più di 11 milioni di lettori; gli audiolibri contano invece un milione di utilizzatori. Se esiste una base di appassionati che durante l'ascolto si concentra solo su questo, la maggioranza dei fruitori "ascolta mentre fa altro", una delle principali ragioni di apprezzamento di questi prodotti.

A livello di proposte, a una crescita dell'offerta in termini di titoli (85.000 novità nel 2021) si sta sempre più contrapponendo una riduzione della tiratura (5.730 copie di editoria varia tra le categorie adulti e ragazzi). Emerge inoltre in maniera sempre più evidente una polarizzazione tra bestseller di grande successo e titoli che raggiungono una tiratura contenuta (meno di 10.000 copie), mentre sono in progressiva riduzione i titoli di successo medio. Il 43% dei libri venduti viene acquistato online, canale di vendita privilegiato soprattutto per gli editori di piccole dimensioni.

"Quando si parla di futuro dell'editoria si pensa spesso ai suoi prodotti: a come possono evolvere, cambiare nel tempo.

Questa è sicuramente una sfida, ma non è la sola. - commenta Alessandra Carra, Amministratrice Delegata di Gruppo Feltrinelli -. La vera sfida dell'editoria sarà la capacità di comprendere il contesto, di ascoltare e anticipare interessi, abitudini, gusti dei lettori. E di creare comunità. È nelle comunità di lettori, infatti, che si trova oggi il vero motore del cambiamento, come dimostra, solo per citare un esempio, l'inaspettato ritorno dei BookClub, che oggi prendono vita e un nuovo slancio tra le generazioni più giovani". (ANSA).