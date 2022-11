A Luca Maggio Zanon la 9/a edizione premio Caterina Percoto

(ANSA) - UDINE, 18 NOV - È il 22enne Luca Maggio Zanon, già distintosi come finalista del Premio Campiello giovani con "Il silenzio delle terre arse dal sole", il vincitore della 9/a edizione del Premio letterario Caterina Percoto per il racconto "Pafashitur" che - spiegano le motivazioni della Giuria - risulta "avvolgente e colto, intrigante e appassionato, ma nel contempo strutturato in maniera sapiente e avveduta".

Seconda classificata l'autrice torinese Rosella Bottallo con "Futura", mentre la menzione speciale del Premio va al giornalista e scrittore Gian Paolo Polesini, che ha firmato "La notte del tenente Parisi". Lo hanno reso noto gli organizzatori del Premio, promosso dal Comune di Manzano (Udine).

Sono due i racconti in lingua friulana che hanno ricevuto la menzione dell'Agenzia regionale per la lingua friulana: il primo, "Confins batûts", è dell'argentino di origine friulana Leonardo Atilio Giavedoni, il secondo, "Lidrîs çoncjadis/Radici spezzate", è della goriziana Egle Taverna.

Oltre un centinaio i racconti pervenuti alla Giuria, quest'anno legato a una dimensione particolare della grande scrittrice friulana: quella di "cronista" delle guerre del suo tempo e testimone dell'aspra repressione austriaca del 1848.

"La qualità dei racconti partecipanti al Premio, arrivati da tutta Italia - ha commentato la presidente della Giuria, Elisabetta Pozzetto - è crescente di edizione in edizione e questo rappresenta un segnale di vivacità culturale molto confortante". La cerimonia di premiazione, in programma il 25 novembre, è stata concepita come una grande festa nel segno di Caterina Percoto, e della sua vocazione di "cronista" del proprio tempo.