'Una goccia' di Dino Buzzati diventa opera lirica a Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 17 NOV - La stagione lirica del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara verrà inaugurata domani alle 20.30 con la prima esecuzione assoluta di "Una goccia" di Dino Buzzati, un'opera in un atto per arte drammatica, musica e arte visiva.

Diretta dal regista e attore Pietro Conversano e realizzata in occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dalla morte di Dino Buzzati, "Una goccia" è una coproduzione fra il teatro ferrarese e l'Ensemble Istantanea. In una esperienza sinestetica che cattura in uno sguardo le diverse manifestazioni artistiche, le musiche originali composte ed eseguite dai membri di Istantanea si immergono nel racconto in un intreccio visivo, tra animazioni e live painting, creato dall'illustratore Samuele Canestrari.

Le musiche sono di Piero Bittolo Bon, Gioia Gurioli, Antonio Macaretti, Alfonso Santimone, Dimitri Sillato e Denis Zardi. La direzione è affidata a Tommaso Ussardi. "La volontà è stata quella di mettere in scena un autore dimenticato, anche se fa parte della grande cultura letteraria.

Spiega l'ideatore dello spettacolo, Pietro Conversano - La bellezza e la ricchezza delle sue parole sono senza tempo. Come anche Tommaso Landolfi e Alberto Savinio, Buzzati era padrone della lingua, e i suoi testi sono sempre attuali, profetici. Ha raccontato un mondo mettendolo in luce. Il racconto è decisamente surreale, assurdo, ma molto comprensibile, come è sempre nei suoi testi - aggiunge Conversano -. Buzzati era capace di mettere in scena l'irreale come fosse reale. In questo spettacolo, la musica non sarà da accompagnamento alla parola.

La parola diventa strumento ulteriore a quello musicale, ci sarà un'interazione tra voce e musica come se fossero un corpo unico". Il pubblico sarà seduto in gradinata, sul palcoscenico, a stretto contatto con la scena. (ANSA).