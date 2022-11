Robert Harris, imperativo morale il sostegno europeo all'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "La guerra Russia-Ucraina ci ricorda, tra le altre cose, una delle mie ossessioni, cioè che non si può sfuggire alla Storia. E stiamo assistendo a una modalità di fare guerra che si rifà a quelle vecchie. Qui, nel continente europeo, vediamo che ancora oggi la gente combatte in un modo che si pensava fosse sparito per sempre". Lo dice all'ANSA Robert Harris, in Italia con il suo ultimo romanzo 'Oblio e perdono' (Mondadori), in cui ripercorre la decapitazione di re Carlo I e la più grande caccia all'uomo del XVII secolo per vendicarlo, che presenterà il 19 novembre a Bookcity a Milano.

"Personalmente sono un grande sostenitore della lotta che gli ucraini stanno facendo per poter mantenere la loro indipendenza e io credo sia un imperativo morale che l'Europa li sostenga" sottolinea Harris. (ANSA).