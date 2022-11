A Bookcity Quammen, i virus sono angeli neri dell'evoluzione

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - E' dedicato "a tutti coloro che hanno perso i propri cari in questa pandemia" 'Senza respiro', il nuovo libro di David Quammen, il saggista e divulgatore scientifico statunitense, autore del profetico Spillover (Adelphi) in cui, nel 2012, ipotizzò una zoonosi pandemica con focolaio in Cina.

Nel nuovo volume, che Quammen presenterà il 18 novembre a Bookcity in dialogo con il filosofo Telmo Pievani, l'autore ricostruisce lo sforzo scientifico per contrastare la pandemia provocata "non da un batterio come nel caso della peste bubbonica, non da qualche fungo mangia-cervello, e nemmeno da un protozoo complesso del genere che causa la malaria. No, un virus - e più precisamente un virus 'nuovo' - non del tutto sconosciuto, ma da poco identificato come contagioso per gli esseri umani". "Quando il 'Big One' ha bussato alle nostre porte - si legge nel volume - non eravamo pronti: alla sottovalutazione iniziale è subentrata la ricerca di un capro espiatorio, poi il panico, e infine l'impulso, altrettanto irrazionale, alla rimozione. La creazione dei vaccini ha ridotto il margine di manovra del virus, che tuttavia ha risposto con una contromossa, le "famigerate varianti".

In questa battaglia che ricorda la partita a scacchi che nel Settimo sigillo vede il Cavaliere (la scienza, ma senza il conforto della religione) sfidare la Morte, probabilmente si giungerà al pareggio, il che significa - è la conclusione di Quammen - che dovremo convivere con il virus in una guerra "a bassa intensità".

Ma i virus, come il fuoco - ricorda l'autore - sono un fenomeno non necessariamente negativo: sono "gli angeli neri dell'evoluzione", da comprendere e non solo da temere.

Questi gli appuntamenti con l'autore in Italia.

