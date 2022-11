Cazzullo al primo posto Classifiche Giornale Libreria

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Se Mussolini il capobanda di Aldo Cazzullo (Mondadori) conquista il primo posto (anche nella classifica saggi), strappandolo a M. Gli ultimi giorni dell'Europa - terzo atto della trilogia mussoliniana di Antonio Scurati (Bompiani) - che dalla prima posizione scende all'ottava, quattro tra i dieci libri più venduti nel periodo 10 ottobre - 6 novembre 2022 sono firmati da creator di social media: si tratta, secondo quanto riporta la classifica generale del Giornale della libreria, magazine dell'Associazione Italiana Editori (AIE), di Ridi a CreepyPelle di Pera Toons (Tunué) in quarta posizione - e secondo tra i fumetti; Benvenuti in casa mia! di Benedetta Rossi (Mondadori Electa) in quinta; La fisica che ci piace di Francesco Schettini (sempre Mondadori Electa) in settima - ma secondo in classifica saggi - e La scienza delle pulizie di Dario Bressanini (Gribaudo) a chiudere la decina.

Rispetto alla precedente classifica, resta saldo in sesta posizione Antonio Manzini con La mala erba (Sellerio) e Zerocalcare con No sleep till Shengal (Bao Publishing), dalla quarta alla terza e ancora primo nella classifica fumetti.

Completano la classifica generale il nuovo romanzo di Sveva Casati Modignani, Mercante di sogni (Sperling & Kupfer), in seconda posizione (prima nella narrativa italiana), e Chi si ferma è perduto, nuovo giallo italiano della coppia professionale e sentimentale Malvaldi - Bruzzone, edito da Sellerio. I creator dei social media vanno forte anche nella manualistica, il cui podio è occupato da Benedetta Rossi e Dario Bressanini, già incontrati in classifica generale, e da Cooker Girl con il suo Come l'acqua per la farina. Ricette lievitate dolci e salate, basi e segreti per impasti perfetti (Fabbri).

Per quanto riguarda invece la narrativa straniera, massiccia presenza della scrittrice francese Annie Ernaux, pubblicata in Italia da L'Orma, che, complice il conferimento del Premio Nobel per la Letteratura 2022, ha ben 7 titoli in classifica, ma tutti sotto la decima posizione. (ANSA).