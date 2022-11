Gli scatti di Patti Smith, esce libro ispirato da Instagram

(ANSA) - NEW YORK, 14 NOV - Una tazza del caffe', i suoi stivali, i libri, un termosifone. Sono i momenti di vita quotidiana postati su Instagram da Patti Smith e raccolti in un libro. Esce il 15 novembre 'A Book of Days', edito da Penguin Random House, opera che contiene le foto scattate dalla cantautrice, poetessa e artista statunitense e postate su social media a partire dal 2018. Il titolo prende spunto dal numero delle foto, 365, ossia i giorni contenuti in un anno.

"Nel 2018 - si legge in una nota della casa editrice - senza nulla prevedere cosa sarebbe accaduto, Patti Smith pubblicò la sua prima foto su Instagram e un semplice messaggio, 'Ciao a tutti!'. Nota per i suoi scatti fatti con la sua amata 'Land Camera 250', la Smith cominciò a postare immagini dal suo smartphone, tra cui quelle dei suoi figli, il suo gatto Cairo, i suoi stivali. I suoi follower immediatamente provarono un legame con queste finestre in miniatura nel mondo di Smith, fotografie del suo caffe' quotidiano, le sue letture, le tombe dei suoi amati eroi, William Blake, Dylan Thomas, Sylvia Plath, Simone Weil, Albert Camus".

Nel tempo questa storia coerente di una vita dedicata all'arte ha preso forma attirando oltre un milione di seguaci.

Il libro è anche una sorta di regalo per il suo 76/o compleanno (30 dicembre, ndr). Dopo l'uscita dell'opera la Smith intraprenderà un book tour di circa 12 date che la porterà in giro per gli Stati Uniti. Festeggerà invece il suo compleanno con due concerti a fine anno a Brooklyn.