Biblioteca Ast dichiarata di eccezionale interesse culturale

(ANSA) - TERNI, 11 NOV - Il ministero della Cultura, attraverso la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria, ha comunicato all'Acciai speciali Terni di aver dichiarato di "eccezionale interesse culturale" la biblioteca di proprietà di Ast ospitata negli antichi spazi di Viale Brin, a Terni. Un bene che, come riconosciuto dal ministero, "costituisce un complesso bibliografico di pregio, ricco di esemplari rari e unici nel suo genere".

La raccolta libraria, conservata nella sua sede originale, comprende un patrimonio bibliografico di circa 5.000 opere tra monografie e periodici. Iniziata nel 1884 con la nascita del sito industriale, è stata il centro di documentazione tecnico-scientifico destinato ai propri tecnici e alle maestranze. La maggior parte del patrimonio copre un arco temporale che va da inizio Ottocento al 1960 circa con la presenza anche di alcuni volumi del 21/o secolo. Nella biblioteca, fino agli anni Sessanta, confluirono tutte le opere di valore, edite in Italia e all'estero, inerenti le attività connesse all'industria in modo da far acquisire al personale dell'azienda conoscenze e competenze all'avanguardia.

Il riconoscimento del valore storico della biblioteca è stato accolto da Arvedi Acciai Speciali Terni, che ne ha dato notizia, "con grande soddisfazione". L'azienda ha rivolto un ringraziamento "al personale interno che nel corso degli anni ha avuto cura e premura nel custodire il Fondo bibliografico fino ai giorni nostri e alla Soprintendenza dell'Umbria per aver rafforzato, attraverso questa scelta, il patrimonio culturale di Terni. Un patrimonio che verrà sempre più condiviso con la città e in particolare con gli studiosi, che orgogliosamente Ast accoglie quotidianamente nei propri spazi di consultazione".

"E' infatti volontà di Arvedi Acciai Speciali Terni - spiega l'azienda - valorizzare ampiamente il patrimonio culturale rappresentato dall'Archivio storico e dal Fondo bibliografico, coinvolgendo scuole ed università con percorsi didattici, favorendone la fruizione da parte dei cultori e divulgandone il valore nei principali eventi culturali ed accademici di riferimento, a livello nazionale". (ANSA).