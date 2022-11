Stile all'italienne, alla riscoperta del nostro guardaroba

(di Patrizia Vacalebri) (ANSA) - ROMA, 10 NOV - SIMONA BERTOLOTTO - STILE ALL'ITALIENNE (Vallardi, pp 184, ebook 10,99 euro) - Quando pensiamo alla moda siamo abituati a immaginare una realtà di marchi irraggiungibili e riviste patinate. Un mondo in cui per sentirsi adeguati e necessario attenersi a canoni prestabiliti e a spendere un patrimonio. Poi ci sono le regole. Alcune regole non scritte della moda dicono che alle donne dall'incarnato diafano non sta bene l'arancione. Oppure che le ragazze piccoline non devono indossare cappelli a falda larga. O ancora che il giro di perle fa subito vecchia zia. Eppure a volte uniformarsi a queste indicazioni non aiuta a sentirsi soddisfatte. Ci guardiamo allo specchio e ci scopriamo chiuse in una gabbia estetica che a volte non ci rappresenta.

Simona Bertolotto, in arte e sul web Sissiottostyle, ha deciso di non seguire le regole e di giocare con gli abbinamenti e i colori. Il risultato è diventata una guida, grazie alla quale si possono spazzare via regole rigide e pregiudizi, giocando con lo stile per valorizzarci al meglio e diventare davvero noi stesse. L' autrice, attraverso pagine ricche di spunti, insegna non solo a dare un nuovo valore a ciò che abbiamo già, che sia il cardigan della stagione appena trascorsa, oppure l'abito vintage appartenuto alla mamma, ma anche ad acquistare in maniera più consapevole e vicina al nostro sentire. Simona Bertolotto suggerisce come lasciarsi ispirare: "Scegliete un colore all'inizio della vostra giornata: ogni giorno è diverso! Osate con lo styling (a volte vestirvi al buio vi farà scoprire abbinamenti meravigliosi) Imparate a usare la ruota dei colori per creare outfit straordinari.

Scoprite i segreti del mix and match, del color block, dei colori sobri e delle fantasie.

Usate la fotocamera per creare consapevolezza e autostima. Tutto su come abbinare il vintage con capi basici e brand di ricerca.

Simona Bertolotto è nata nel 1971 a Torino, città in cui vive.

Ha due figli, Vittorio e Carlotta. Prima di dedicarsi alle sue passioni, la fotografia e la moda, è stata moglie, ma poi ha scelto di assecondare la sua libertà inseguendo i suoi sogni.

Come fotografa ha avuto la soddisfazione di esporre in mostre collettive e personali, sviluppando un portfolio di tutto rispetto su PhotoVogue. Nel 2017, in un momento in cui su Instagram le sembrava che tutto fosse uguale a se stesso, ha aperto la pagina @sissiottostyle condividendo gusti e outfit senza seguire mode o tendenze, ma mescolando brand di ricerca e vintage. Ora il suo account conta più di 500k e un pubblico cosmopolita, che rivede nella sua ricerca uno stile tutto italiano.