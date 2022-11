ioleggoperché, assegnata Medaglia del Presidente Repubblica

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - A #ioleggoperché è stata assegnata la Medaglia del Presidente della Repubblica, indirizzata al presidente dell'Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi, e giunta con una lettera di accompagnamento con gli auguri "per il successo dell'iniziativa".

"Un grande onore, per cui ringrazio il Presidente della Repubblica - ha sottolineato il presidente di Aie, Ricardo Franco Levi -. #ioleggoperché è frutto di un gioco di squadra tra Istituzioni, editori, filiera del libro, tv, media, partner che ha già portato alle biblioteche scolastiche, nelle sei edizioni precedenti, quasi 2 milioni di nuovi titoli. Nei giorni scorsi cittadini, scrittori, sportivi, personaggi della tv hanno dato il loro contributo sui social e in libreria proprio per donare un libro alle scuole. Possiamo fare, tutti insieme, e fino al 13 novembre, ancora di più".

La partecipazione è stata ampia e forte nella settimana clou delle donazioni di #ioleggoperché. L'iniziativa nazionale dell'Aie per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche ha registrato grande soddisfazione anche per #ioleggoperchèLab Nidi, il progetto-pilota per avvicinare alla lettura i bimbi da 0 a 3 anni, nato grazie alla stretta collaborazione avviata dall'Aie con Fondazione Cariplo e con l'Osservatorio bibliografico Nati per leggere, le Università di Bologna e Calabria e Bologna Children's Bookfair.

"L'obbiettivo con cui abbiamo promosso insieme ad Aie la prima edizione di #Ioleggoperché Lab -Nidi - ha sottolineato il presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Fosti -, è stato quello di dare più opportunità dove ce ne sono meno. Poter condividere il riconoscimento che arriva dal Presidente della Repubblica è per noi un grande onore e un grande stimolo a proseguire in questa direzione".

Il progetto quest'anno ha permesso per la prima volta di coinvolgere nell'iniziativa anche 250 nidi, oltre alle 23.240 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie su tutto il territorio nazionale, selezionati nelle zone di maggior fragilità della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e Verbano-Cusio-Ossola (ambito di lavoro di Fondazione Cariplo), gemellati con quasi 800 librerie del territorio.

All'avvio della sperimentazione nei 250 nidi prescelti - che oltre alle donazioni dei cittadini in libreria ricevono, grazie ad Aie e Fondazione Cariplo, una dotazione di 10 libri scelti dall'Osservatorio bibliografico di Nati per Leggere - da oggi si aggiunge la possibilità, per tutti, di fruire gratuitamente sul sito www.ioleggoperche.it di 11 video tutorial ricchi di spunti didattici, suggerimenti e idee per leggere con i più piccini. I video sono curati da Angela Dal Gobbo, esperta di illustrazione e letteratura per l'infanzia. "Gli elementi che sono entrati in gioco nella scelta dei 10 titoli sono la qualità dei libri, la differenziazione per fascia di età e la varietà tipologica" spiega Giovanna Malgaroli della segreteria nazionale Nati per leggere.

La sperimentazione avviata da #ioleggoperchéLAB Nidi sarà oggetto di una accurata ricerca a cura delle Università di Bologna e della Calabria e verrà presentata alla Bologna Children's Book Fair 2023. (ANSA).