'Il Mare Nostro' nel libro per ragazzi di Porro e Magnone

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - La vita a bordo di una nave ambulanza. La racconta Alessandro Porro, presidente di Sos Mediterranee, con Marco Magnone, autore molto amato nel mondo dei ragazzi, socio del festival Mare di Libri, nel volume 'Il Mare Nostro. Cronache di una nave che fa la differenza'. Destinato ai ragazzi a partire da 10 anni, il libro , che esce per Piemme il 22 novembre, ci porta a conoscere la storia avventurosa di due giovanissimi sopravvissuti. Porro che dal 2017 solca il Mediterraneo in lungo e in largo per soccorrere persone in fuga dalla Libia, aveva una vita normale finché, qualche anno fa, si è imbattuto nella fotografia di un naufragio. Una barca di fortuna, carica di persone in fuga verso l'Europa, messa in salvo da soccorritori civili: persone come lui, che fino a quel momento era un volontario in ambulanza, fino a diventare presidente di Sos Mediterranee, un'organizzazione umanitaria che ha salvato oltre 37.000 persone. "Il Mare Nostro' è una storia commovente che ci ricorda come il più importante di tutti i valori sia l'umanità. "Qui non c'è odore di creme solari ma di benzina e paura. L'aria non è piena di musica e grida di festa, le urla sono di rabbia e disperazione. All'orizzonte non si vedono barche a vela perché un orizzonte non c'è. Non c'è più la notte ma non è ancora arrivato il giorno. C'è la nebbia, che rende cielo e mare dello stesso grigio spento e appiccicoso. Siamo nel Mediterraneo, sì, ma non in quello che conosci. Qui, nessuno ci viene in vacanza" afferma Porro che ha un passato da informatico. Magnone, classe 1981, da anni si dedica alla letteratura per ragazzi e insegna alla scuola Holden. È autore di saggi e romanzi tra cui La mia estate indaco, Fino alla fine del fiato e, insieme a Fabio Geda, Il lato oscuro della Luna e di due fortunate saghe: "Berlin" e "I segreti di Acquamorta".

(ANSA).