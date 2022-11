Devo dirti una cosa, nuovo libro per bambini di Eshkol Nevo

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - ESHKOL NEVO, DEVO DIRTI UNA COSA (SALANI, PP 32, EURO 13.90) Eshkol Nevo, l'autore bestseller di 'Tre piani', diventato un film di Nanni Moretti, racconta per i più piccoli una storia sulla scoperta del mondo. Il libro, 'Devo dirti una cosa', con le illustrazioni di Emma Lidia Squillari, arriva sugli scaffali l'8 novembre per Salani.

Il piccolo Nimrod ha una cosa importante da dire alla mamma, ma lei è al telefono per una cosa di lavoro e non può ascoltarlo. Allora gli chiede di tenere il pensiero con sé per un po', finché lei non avrà finito. Ma a quel pensiero non piace stare da solo.

Allievo di Amos Oz, Eshkol Nevo, nato a Gerusalemme nel 1971, laureato in psicologia a Tel Aviv, insegna scrittura creativa. I suoi romanzi, tra cui "La simmetria dei desideri", "Soli e perduti" e "Le vie dell'Eden" sono stati tradotti in tutto il mondo. Con Salani ha già pubblicato il libro per bambini 'Un canguro alla porta'.