Ultimo ciak per 10 minuti, il nuovo film di Maria Sole Tognazzi

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Sono terminate le riprese di 10 MINUTI il nuovo film di MARIA SOLE TOGNAZZI con Barbara Ronchi, Fotinì Peluso e con Margherita Buy Alessandro Tedeschi.

Liberamente ispirato al romanzo "Per 10 minuti" di CHIARA GAMBERALE (Feltrinelli), il film è stato scritto da Francesca Archibugi con Tognazzi.

"L'esigenza di raccontare personaggi femminili esplorandone forza e fragilità è la chiave che accomuna tutti i miei ultimi lavori. Sono felice di poter tornare al cinema con un film - ha detto Tognazzi - che mi ha permesso di mettere in scena tre donne meravigliose e di lavorare con tre attrici che amo molto".

Dieci minuti al giorno possono cambiare il corso della giornata.

Dieci minuti facendo qualcosa di completamente nuovo, possono cambiare il corso di una vita. Questo è quello che scoprirà Bianca nel pieno di una crisi esistenziale. Nuovi incontri, la scoperta di legami speciali e l'ascolto di chi ci ha sempre voluto bene. A volte basta poco per ricominciare è il senso del film, un racconto caldo e appassionante di rinascita. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Francesca Archibugi e Maria Sole Tognazzi. Le riprese del film sono durate 6 settimane e si sono svolte tra Roma, Napoli e Palermo. (ANSA).