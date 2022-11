Venezia e la Laguna in 165 foto dall'elicottero

(ANSA) - VENEZIA, 04 NOV - RICCARDO ROITER RIGONI E DEBORA GUSSON, VENEZIA VISTA DAL CIELO, (Edizioni Jonglez, pp. 238, 39,95 euro). Centosessantacinque fotografie scattate dall'elicottero, per raffigurare 35 isole, frutto di numerosi voli realizzati nell'arco di oltre dieci anni, su Venezia e la sua Laguna. Una nuova narrazione spettacolare per la Serenissima in "Venezia vista dal cielo", con le immagini del fotografo veneziano Riccardo Roiter Rigoni e i testi della studiosa Debora Gusson.

I voli non si sono limitati alla città di Venezia, ma hanno incluso tutte le principali isole della Laguna, da Torcello a Burano, passando per Murano, oltre alla piccola San Francesco del Deserto, le difese militari nella parte meridionale della Laguna, del Lido e di Pellestrina, e le numerose isole abbandonate.

Tra i luoghi meno noti, una prospettiva inedita viene offerta di uno dei luoghi più spirituali, il convento di San Francesco nel Deserto, che accoglie il visitatore con la targa "O beata solitudo, o sola beatitudo", oppure il campanile armeno tra gli orti di Lio Piccolo, nella Laguna Nord, oppure ancora Valle Zappa con un edificio nordico costruito tra il 1923 e il 1928 su progetto dell'architetto Duilio Torres.

Altri scatti, sempre realizzati a bordo di un elicottero, si soffermano su dettagli di Venezia, che gli autori definiscono "capitale del bello, della cultura, fulcro di una moltitudine di arti ma anche di cospicui commerci e di giochi politici".

Jonglez pubblica guide ai luoghi segreti delle città di tutto il mondo, la serie "Soul of" alla scoperta delle esperienze eccezionali da fare nei centri urbani, e un catalogo di libri fotografici sui luoghi del mondo, ritratti sempre in una chiave editoriale originale. "Venezia vista dal cielo" è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Roiter Rigoni fotografa e scrive dal 2001, è autore di libri, performances visive e conferenze su Venezia. Si occupa di fotografia aerea dal 2007. Debora Gusson è autrice di varie ricerche sulle tradizioni rurali e territoriali del Veneto e sulle maggiori festività veneziane. (ANSA).