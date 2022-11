Alla Biblioteca nazionale di Roma Pasolini letto dai poeti

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - La Biblioteca nazionale centrale di Roma celebra il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini con un ciclo di letture-commento delle sue opere poetiche con cadenza annuale fino al 2025, ricorrenza del cinquantenario della morte. Ogni anno sarà dedicato a un'opera poetica. Si inizia il 10 novembre con 'Le ceneri di Gramsci', la raccolta di poemetti del 1957. Quattro poeti e scrittori nell'Auditorium della Biblioteca commenteranno un testo a loro scelta: Gabriella Sica 'L'Appennino', Elio Pecora 'L'umile Italia', Giorgio Nisini 'Le ceneri di Gramsci', Eraldo Affinati 'Il pianto della scavatrice'. Le letture sono a cura di Maria Letizia Gorga.

All'evento intitolato ''Ragazzi leggeri come stracci" e che sarà introdotto dal direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma, Stefano Campagnolo, parteciperanno gli studenti dell'Istituto Amaldi del quartiere romano di Tor Bella Monaca, del liceo Volterra di Ciampino e del liceo Innocenzo XII di Anzio, luoghi cari alla memoria pasoliniana. Il ciclo, infatti, si rivolge prevalentemente a un pubblico di studenti per far conoscere e approfondire alcuni tra i testi pasoliniani più noti. La conferenza sarà anche l'occasione per visitare la sala della Biblioteca dedicata a Pasolini.

Inaugurata nel 2015, espone tutte le carte del poeta donate dalle eredi alla Biblioteca dopo la sua scomparsa. In un percorso di forte impatto scenografico, Pasolini entra idealmente in contatto con le borgate e con i personaggi che popolano la sua opera, ricreati e raccontati attraverso i romanzi Ragazzi di vita e Una vita violenta, e con le immagini dei film Accattone e Uccellacci e uccellini. La Sala si sviluppa per ambienti - la piazza, il campetto di pallone, l'interno domestico, lo studio - con in mostra i dattiloscritti dei due romanzi, oltre a quelli delle tragedie, di Passione e ideologia, Il sogno di una cosa, Progetto per un film su San Paolo, La nuova gioventù, La Divina Mimesis, Lettere luterane. (ANSA).