Fiera Sharjah, Baricco tra protagonisti Italia Ospite d'Onore

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 01 NOV - Alessandro Baricco intervistato dalla direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi, Ida Zilio-Grandi, Elisabetta Dami la "mamma" di Geronimo Stilton, il topo-reporter campione di vendite in tutto il mondo e Viola Ardone, autrice de 'Il treno dei bambini', caso letterario in diversi paesi, da poco tradotto anche in lingua araba. Sono tra gli scrittori protagonisti della partecipazione dell'Italia come Paese Ospite d'Onore alla 41/ma Fiera Internazionale del Libro di Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti dal 2 al 13 novembre 2022.

L'inaugurazione è anticipata, dal 30 ottobre all'1 novembre, da un focus internazionale sullo scambio di diritti d'autore al quale partecipano una quindicina di case editrici italiane.

Nell'ambito della Publishers Conference, inoltre, è previsto un panel sull'editoria italiana moderato da Jacks Thomas, guest director di Bologna Book Plus, a cui intervengono: LeeAnn Bortolussi, rights Manager di Giunti, Carlo Gallucci, publisher di Carlo Gallucci Editore e Marco Sbrozi, direttore editoriale di Hoepli.

Sedici autori, undici case editrici, quattro chef, due influencer, cinque workshop per ragazzi, quattro spettacoli, due show itineranti, una mostra sono le proposte del nostro Paese alla più grande fiera letteraria del mondo arabo.

Il Padiglione italiano, progettato e realizzato dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, si sviluppa su circa 200 metri quadri e ospiterà 11 case editrici.

Centrali alla Sharjah International Book Fair saranno gli incontri con gli autori e dedicati ai libri, con una particolare attenzione per quelli già tradotti o in via di traduzione sul mercato arabo e ampio spazio alla storia della letteratura italiana: dalla Divina Commedia a Pinocchio, dai classici del Novecento ai bestseller del XXI secolo.

Tra gli autori di cui si ascolterà l'esperienza Fabio Volo, Alessia Gazzola e Paolo Roversi, Luigi Ballerini e Nicoletta Bertelle, Domenico Scarpa e Giuseppe Conte, la violoncellista-scrittrice Alice Cappagli e l'evoluzionista Telmo Pievani. Inoltre si metteranno a confronto l'Occidente e l'Oriente, l'Italia e il mondo arabo, attraverso la narrazione con Giuseppe Catozzella, la tutela del patrimonio con il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco, la lingua e la ricerca accademica con Claudia Maria Tresso e Francesca Corrao. Ci saranno anche gli youtubers Sofia Viscardi e Lorenzo Luporini, la blogger Giulia Lamarca e gli chef Cristina Bowerman, Alessandro Borghese, Damiano Carrara, Luca Montersino.

Tra i concerti e gli spettacoli 'A Poetry Abstraction' di Aterballetto, Première di Balletto di Roma, Chopin e la musica dell'infinito della pianista Gloria Campaner. Per gli show itineranti : Dante e Beatrice di Francesca Bizzarri e Pinocchio di Elena Gaffuri. Anche una mostra interattiva su 'Nuove tecnologie e arte digitale al servizio dell'archeologia: la Villa dei Papiri a Ercolano'.

La Fiera farà inoltre da sfondo al dialogo interculturale tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti dando spazio a diversi linguaggi come quello del business con Giovanni Bozzetti intervistato dal direttore di ICE Dubai, Amedeo Scarpa.

Dagli Emirati Arabi Uniti inizia per l'Italia un viaggio che toccherà le più importanti fiere letterarie del mondo: l'Italia sarà infatti Paese Ospite d'Onore al Festival du Livre de Paris nel 2023 e alla Frankfurter Buchmesse nel 2024. (ANSA).