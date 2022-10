Scrittori si diventa, vince il concorso Ilaria Prada

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Ilaria Prada, con 'La boutique dei ricordi' (Salani), è la vincitrice del concorso 'Scrittori si diventa' rivolto alle nuove voci della narrativa per ragazzi. Lo annuncia la casa editrice Adriano Salani Editore (GeMS - Gruppo editoriale Mauri Spagnol). Il romanzo vincitore sarà pubblicato in formato cartaceo e ebook da Salani.

Il concorso, promosso da Salani in occasione del 160/o anniversario della casa editrice, era rivolto ad aspiranti autori maggiorenni con un'opera in lingua italiana, libera da vincoli contrattuali, completa, inedita e autoconclusiva.

Con 'La boutique dei ricordi' Ilaria Prada, laureata in lingue e letterature straniere e autrice de 'La crudeltà delle vittime', ha esordito nella narrativa per ragazzi. La scrittrice ha vissuto e lavorato molto all'estero: in Polonia, Bielorussia, Slovenia, Svizzera, Germania e Dai Paesi dell'Est Europa ha realizzato numerosi reportage pubblicati su testate femminili e per l'infanzia. Le opere in gara sono state valutate in forma anonima da una commissione di lettori esperti e i cinque finalisti sono stati letti ed esaminati dalla giuria, presieduta da Nicola Gardini, presidente di Adriano Salani Editore, e composta da Pierdomenico Baccalario, Martina Forti, Silvana Gandolfi, Vivian Lamarque, Fabian Negrin, Elena Pasoli, Federico Taddia e Emanuele Vietina.

"'La boutique dei ricordi' colpisce per l'originalità del tema, semplice, ma capace di stimolare la fantasia e la partecipazione affettiva dei lettori: che i ricordi di uno possano vendersi ad altri i quali, per qualunque ragione, non abbiano avuto la capacità di costruirne per sé. Interessa, inoltre, per una notevole capacità di intrecciare armoniosamente vari modi narrativi: il romanzo di formazione; il giallo; il fantastico; la dimensione realistica" spiega la motivazione della giuria. A Ilaria Prada è stato consegnato il "Luigi d'oro" - da un'idea di Pierdomenico Baccalario di Book on a Tree -, una moneta disegnata da Fabian Negrin e assegnata in onore di Luigi Spagnol, storico editore di Salani, nell'edizione 2022 di Lucca Comics & Games e alla presenza di David Almond, autore simbolo internazionale della narrativa per ragazzi. "Nonostante tutti i denigratori delle nuove generazioni, anche nella scrittura, e in quella per ragazzi in particolare che erroneamente viene considerata più facile, i giovani italiani dimostrano di aver innalzato il livello del nostro Paese" afferma Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani. (ANSA).