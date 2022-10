Ristampato 'Disamore' di Biagiaretti

(ANSA) - MATELICA, 29 OTT - "Disamore" di Libero Bigiaretti, pubblicato per la prima volta nel 1956, è stato ristampato in previsione della Giornata Bigiarettiana del prossimo 26 novembre. A volere la ristampa il Comune di Matelica (Macerata, città natale dell'autore: l'operazione è stata realizzata in collaborazione con l'Università di Macerata e la casa editrice Halley Informatica,. L'obiettivo è far conoscere la figura e l'opera di Bigiaretti, poeta e scrittore scomparso nel 1993; un'operazione che sarà ripetuta di anno in anno in occasione della giornata a lui dedicata. Il libro è stato distribuito in diverse scuole superiori dell'entroterra, dagli istituti di Matelica ai licei classici di Fabriano e Camerino. "La riedizione di un libro d'autore dopo molti anni dalla sua prima pubblicazione costituisce sempre una preziosa occasione per riscoprire e rileggere l'opera di scrittori che hanno segnato un'epoca, come è il caso di Libero Bigiaretti", scrive in premessa la curatrice prof. Carla Carotenuto. Nella passata edizione della Giornata Bigiarettiana l'approfondimento era stato dedicato a "Scritti e discorsi di cultura industriale", pubblicata da Hacca Edizioni a cura di Cristina Tagliaferri.

(ANSA).