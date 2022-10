Esce il libro "La discesa degli Dei" di Marino Bartoletti

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - Esce in libreria e negli store online il nuovo romanzo di Marino Bartoletti "La discesa degli Dei", edito da Gallucci, che arriva dopo il successo de "La cena degli Dei" (vincitore del premio Selezione Bancarella 2021) e "Il ritorno degli Dei" (vincitore del Bancarella sport 2022).

Terza opera dell'inedita trilogia narrativa dedicata ad alcuni dei più grandi personaggi dello sport e dello spettacolo.

Il libro sarà presentato in anteprima nazionale il 28 ottobre a Bologna (ore 18), presso la Libreria Feltrinelli in piazza di Porta Ravegnana.

Giornalista sportivo di lungo corso, conduttore radiotelevisivo, critico musicale, scrittore e opinionista, Bartoletti è considerato uno dei personaggi italiani più amati dal grande pubblico. Da qui nasce la fiabesca narrazione legata ai "Grandi" dello spettacolo e dello sport.

"La discesa degli Dei" è - si legge in un comunicato della casa editrice - "un racconto appassionante e originale, per donne e uomini che vogliono trascorrere qualche serata in compagnia dei grandi personaggi dello sport e dello spettacolo più amati, scoprirne i sentimenti più sinceri e conoscerne qualche aneddoto inedito, dalla penna di uno scrittore che, come pochi, sa raccontare storie che sembrano favole e favole che sembrano storie. (ANSA).