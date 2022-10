1922 Italia anno zero, Marcia su Roma su giornali di 100 anni fa

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Cosa rappresenta la Marcia su Roma 100 anni dopo? Come l'hanno raccontata i quotidiani dell'epoca? In occasione del centenario la casa editrice di audiolibri e audiodocumentari tracce.studio propone il podcast di Andrea Fabozzi "1922 Italia anno zero. La Marcia su Roma nei giornali di cento anni fa" e la versione audio del libro di Emilio Lussu "Marcia su Roma e dintorni".

Il podcast "1922 Italia anno zero. La Marcia su Roma nei giornali di cento anni fa" è una vera e propria rassegna stampa dei giornali che un secolo fa raccontarono il colpo di stato fascista. Consultati emeroteche e archivi online, il giornalista del manifesto Andrea Fabozzi restituisce gli eventi e le idee che hanno consentito a Mussolini di prendere il potere ridando la parola ai protagonisti della vita politica e ai commentatori di allora. Emilio Lussu scrive "Marcia su Roma e dintorni" nel 1931 quando è esule in Francia, con l'intenzione di spiegare cos'era il fascismo ai lettori stranieri. L'irresistibile ironia e il lapidario sarcasmo con cui Lussu si esprime possono essere solo di chi conosce fino in fondo gli eventi che descrive e non nutre il minimo dubbio sul modo giusto di giudicarli.

La presentazione venerdì 28 ottobre alle 17 alla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, a Roma.

Di puntata in puntata, Fabozzi nel podcast attinge alla ricchissima produzione editoriale del tempo, quando la carta stampata era al centro della comunicazione e della battaglia politica. Malgrado la lettura fosse privilegio di una minoranza, come del resto lo stesso voto, è infatti sui giornali e sulle riviste che i leader politici, a partire dal principale protagonista di questa storia, combattevano le loro battaglie e costruivano le loro carriere. E non a caso la violenza fascista prima e dopo la conquista del potere si rivolse innanzitutto contro giornalisti e redazioni. Il podcast è disponibile sul sito htpps://tracce.studio e sulle principali piattaforme che distribuiscono contenuti audio (audible, storytel, kobo, Ibs, Feltrinelli.it, ecc.). (ANSA).