(ANSA) - ROMA, 25 OTT - DENISE PARDO, LA CASA SUL NILO (Neri Pozza, pp. 288, 18 euro). Un crocevia di storie e suggestioni intriganti, un Paese cosmopolita, mondano e capace di rispettare ogni religione, un luogo dove vivere in armonia, coltivare amicizie, farsi affascinare da stimoli contrastanti: è questo l'Egitto che Denise Pardo racconta nel suo romanzo "La casa sul Nilo", edito da Neri Pozza. Il libro, che segna l'esordio letterario di Pardo, è strettamente legato alla sua vita: una storia autobiografica quindi, nella quale la narratrice riporta il lettore indietro agli anni '50 con una scrittura capace di descrivere l'intensità dei sentimenti e delle passioni. Nel racconto l'Egitto appare come una sorta di Eldorado, un luogo felice che ha accolto una famiglia di ebrei sefarditi arrivati al Cairo assieme alle vicissitudini dell'Europa dei primi trent'anni del Novecento. Pardo si rivede e si racconta bambina, quando la vita con la sua famiglia era scandita dalla convivenza civile, tra i caffè del Cairo e le feste, le conversazioni affascinanti, i salotti. Fino a quando all'improvviso tutto cambia: con l'ascesa al potere di Nasser, l'autrice con la nonna, il padre, la madre e altre due sorelle è costretta a fuggire da quel mondo così amato. Dapprima impercettibilmente, e poi con sempre maggiore evidenza, l'Egitto infatti si trasforma, diventa fosco e pericoloso. Gli stranieri non sono ben visti, l'intolleranza religiosa si fa dogma. E così, in un abbandono doloroso, improvviso e straniante, Pardo scappa con la famiglia in Italia, nel 1961, raggiungendo Roma, appena in tempo, prima che sia troppo tardi. (ANSA).