Poesia, Andrea Molesini salta la barricata e diventa editore

(ANSA) - TRIESTE, 24 OTT - Controtendenza, lo scrittore Andrea Molesini salta la barricata e diventa editore. Non di opere di grido, di sicura vendita, ma di poesia, come riporta il corollario della ragione sociale: Molesini Editore Venezia, casa editrice di poesia fondata e diretta dallo scrittore, traduttore e poeta Andrea Molesini. L'ambizione è alta: rivitalizzare il ruolo della poesia, e della riflessione sulla poesia, nella vita letteraria italiana.

E da uomo colto, Molesini si è calato nel mondo latino per scovare le parole adatte alla casa, trovandole in Marco Pollione Vitruvio: Utilitas (utilità nella funzione), Firmitas (solidità in statica e materiali), Venustas (venustà, bellezza, estetica).

"Oggi abbiamo bisogno più che mai di poesia, io credo che offrendo libri di grande qualità, dove pensiero e forma si stringono insieme per disturbare significati, vivificare il linguaggio, il 'mercato' risponderà", spiega il Molesini editore.

Le uscite per il 2022 saranno cinque; nel 2023 saranno dieci, affiancando grandi autori (da Fernando Pessoa a Angelus Silesius) a esordienti italiani e stranieri, ad autori ingiustamente dimenticati. (ANSA).