Sergio D'Angelo, compie 100 anni l'uomo che salvò Zivago

Ma tutto partì dalla vicenda umana, oltreché intellettuale di Sergio D'Angelo, romano oggi centenario che negli anni Cinquanta andò a lavorare come giornalista a Radio Mosca e lì portò tutta la sua famiglia, la moglie Giulietta e i due figli. A pochi giorni dal compleanno, lo racconta all'ANSA la figlia Francesca, che allora aveva appena quattro anni e di quei momenti entrati nella storia ha il suo ricordo privatissimo che però rimanda uno spaccato di grande intensità. "Ai tempi della permanenza dei miei genitori a Mosca c'ero anche io - racconta - avevo 4 anni e con mio fratello, avevamo una tata russa. Io parlavo anche il russo, ma poi l'ho dimenticato. Mio padre lavorava a Radio Mosca e con mia madre amavano le avventure, tanto che per esempio girarono tutti i paesi arabi in lambretta. Mia madre non c'è più, è morta molto giovane, a 52 anni, ma lei lo ha seguito ovunque. Ma dopo quello che è accaduto era complicato tenere i bambini in Unione Sovietica e allora ci hanno riportato in Italia e siamo stati con i nonni".