==Governo: Cencelli, basta col manuale, ci sono altre priorità

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Passato alla storia per il 'manuale' sulla spartizione delle poltrone che porta il suo nome, l'ex democristiano Massimiliano Cencelli, 87 anni, si è stufato. "Per vanità io dovrei essere contento che il mio nome continui a girare - dice in un'intervista al Fatto Quotidiano -, però adesso basta. La piantassero e iniziassero a ragionare in altri termini", dice rivolgendosi alla maggioranza. E spiega: "Gli italiani non riescono a fare la spesa, a pagare le bollette. Non credo che la gente stia a pensare a chi ha più ministri e sottosegretari".

Secondo Cencelli, lo spirito del suo manuale è immortale, "è la politica che è cambiata". I suoi numeri però "sono campati in aria", ammette.

Della premier in pectore Giorgia Meloni dice, "non mi convince molto". Mentre del cofondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto, "è una persona perbene, un lavoratore", afferma.

Sul leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, afferma che "sia importante saper riconoscere le stagioni della vita: quando arriva il tramonto, va accettato". Cencelli non sa se il Cavaliere "vuole sabotare il governo, ma non credo ne abbia la forza", dice. (ANSA).