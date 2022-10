(ANSA) - ROMA, 19 OTT - FRANCESCA MOLINA, NASCERE IN MASCHERINA. Infanzia, famiglie e futuro dei bambini 0-6 anni nel post pandemia (Edizioni San Paolo, pp.171, 18 euro). Dopo la tempesta del covid è quanto mai necessario ripartire dal bene più prezioso della società, l'infanzia, aiutando i genitori a far fronte a nuove incertezze e timori che la pandemia ha portato con sé: è la premessa del libro "Nascere in mascherina", scritto da Francesca Molina, in libreria dal 20 ottobre con Edizioni San Paolo. Secondo l'autrice, medico e psicoterapeuta, in tempo di crisi, sanitaria, economica e sociale come quella che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, riemergono linee di forza scomposte, paure irrazionali, traduzione dell'altro come nemico e solitudine profonda: ma è proprio nella difficoltà che ci sono margini per il cambiamento, a patto che ci si disponga a costruire nuove competenze in linea con i cambiamenti ambientali. In quest'ottica i genitori (anch'essi messi in difficoltà psicologica ed emotiva dalla pandemia e costretti a ristrutturare il loro stile di vita) insieme agli educatori dovranno saper riconoscere le ricadute traumatiche sui bambini foriere di nuove paure infantili che, per poter essere affrontate, richiederanno modelli differenti di educazione emotiva. A corredo del libro, anche una storia illustrata illustrata da Cristina Raiconi. (ANSA).