Mussolini di Scurati e Cazzullo al top, poi King tra più venduti

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Dominano i titoli dedicati a Mussolini nella classifica dei libri più venduti tra il 12 settembre e il 9 ottobre. Al vertice, complice forse l'appuntamento elettorale, della classifica generale 'M. Gli ultimi giorni dell'Europa' (Bompiani), terzo atto della trilogia mussoliniana di Antonio Scurati, anche al primo posto della classifica di narrativa italiana, e al secondo 'Mussolini il capobanda' (Mondadori) di Aldo Cazzullo, al top della saggistica. A seguire Stephen King - primo nella narrativa straniera - con il suo nuovo horror 'Fairy tale' (Sperling & Kupfer).

Questo secondo i dati del Giornale della libreria, magazine dell'Associazione Italiana Editori-Aie, che ogni 4 settimane pubblica online l'elenco dei 100 libri più letti e le classifiche di narrativa straniera e italiana, ragazzi, saggistica e, per la prima volta, anche manualistica e fumetti.

Sempre per la classifica generale, in quarta posizione - e in prima nella classifica di fumetti - No Sleep Till Shengal (Bao Publishing) di Zerocalcare che racconta il viaggio in Iraq dell'autore, in visita alla comunità Ezida. Al quinto posto' California' (Mondadori) di Francesco Costa, anche in seconda posizione nei saggi. Sellerio piazza due titoli: al sesto posto 'La mala erba' di Antonio Manzini e 'I miei stupidi intenti' di Bernardo Zannoni, vincitore del Premio Campiello 2022. Seguono, all'ottavo posto, l'horror 'Teddy' (Giunti) di Jason 'Rekulak' e al nono 'It ends with us' (Sperling & Kupfer) di Colleen Hoover di cui è in arrivo il seguito. La top 10 si chiude con 'The truth untold' (Magazzini Salani) di Rokia.

'The Queen' (Rizzoli) di Andrew Morton dedicato alla Regina Elisabetta II, morta l'8 settembre 2022, è al dodicesimo posto nella classifica dei saggi e in 94/ma posizione della classifica generale.

Apre la classifica di manualistica 'La sottile arte di fare quello che c***o ti pare' (Newton Compton) di Mark Manson.

(ANSA).