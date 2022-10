Colleen Hoover, arriva il seguito di It ends with us'

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - COLLEEN HOOVER, IT STARTS WITH US-SIAMO NOI L'INIZIO DI TUTTO (SPERLING & KUPFER).

L'attesissimo seguito di 'It ends with us', il romanzo bestseller di Colleen Hoover che ha scalato le classifiche in Italia e nel mondo e diventerà un film, sarà pubblicato in Italia il 10 gennaio 2023. L'uscita di 'It starts with us-siamo noi l'inizio di tutto' è annunciata dall'editore italiano Sperling&Kupfer che svela anche la copertina del libro, nel giorno, il 18 ottobre, in cui il libro esce negli Stati Uniti.

La storia di Lily e Atlas, divenuta un caso editoriale internazionale grazie a Tiktok, è un hashtag che ha raggiunto la cifra di 1,3 miliardi di visualizzazioni. In Italia la Hoover ha venduto oltre 200.000 copie.

In 'It starts with us-siamo noi l'inizio di tutto' Lily e Ryle, il suo ex marito, hanno trovato un certo equilibro nel loro rapporto per il bene della figlia. Tuttavia, Lily un giorno incontra di nuovo Atlas, il suo primo amore. Dopo tanto tempo, finalmente il destino sembra essere dalla loro parte: sono entrambi single, perciò Atlas chiede a Lily di uscire e lei accetta subito il suo invito. Ma l'entusiasmo di Lily viene subito smorzato dalla consapevolezza che, pur non essendo più suo marito, Ryle è ancora una parte importante della sua vita. E non c'è uomo che lui odi più di Atlas Corrigan, al punto che mai lo vorrebbe accanto all'ex moglie e alla figlia.

La Hoover vive in Texas con il marito e tre figli. Nel 2015 ha fondato con la sua famiglia The Bookworm Box: una libreria e al tempo stesso un servizio di abbonamento mensile che offre libri autografati e donati dagli scrittori, il cui ricavato viene devoluto in beneficenza a diverse associazioni ed enti. (ANSA).