Al via la Fiera del Libro di Francoforte

(ANSA) - BERLINO, 18 OTT - La 74/a Fiera del Libro di Francoforte apre le sue porte domani, inizialmente solo per i visitatori professionali e da venerdì a tutto il pubblico, fino a domenica. Per la prima volta dall'inizio della pandemia la grande fiera tedesca del libro si svolgerà senza particolari restrizioni, ospitando circa 4.000 espositori provenienti da 95 Paesi. Quest'anno il paese ospite è la Spagna. Il re Felipe VI e la regina Letizia di Spagna sono presenti all'inaugurazione di questa sera. "È un privilegio essere qui", ha dichiarato re Felipe VI, in questa "vetrina europea e culturale".

Presente anche il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, che ha espresso solidarietà all'Ucraina, dicendo che "la distruzione di biblioteche, di case editrici, le gravi conseguenze che la guerra ha per l'intera industria del libro e dell'editoria in Ucraina non dovrebbe solo indignarci, ma deve motivare tutti noi ad aiutare e sostenere". Lo riporta Dpa.

In tempi di crisi e instabilità, la Fiera del Libro di Francoforte vuole essere un luogo di discussione e di incontro, perché "la presenza aiuta a contrastare la polarizzazione", ha dichiarato il direttore dell'evento Jürgen Boos. (ANSA).