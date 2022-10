(ANSA) - ROMA, 17 OTT - YEVA SKALETSKAYA, TU NON SAI COS'È LA GUERRA. DIARIO DI UNA RAGAZZA UCRAINA (De Agostini, pp.192, 14.90 euro) E' dovuta fuggire dalla sua casa per scappare dalla violenza insensata della guerra, e ora coltiva il sogno di poter tornare un giorno nella terra in cui è nata, ormai irrimediabilmente distrutta. E' la storia di dolore, coraggio e speranza di Yeva Skaletskaya, autrice di "Tu non sai cos'è la guerra. Diario di una ragazza ucraina", edito in Italia da De Agostini e disponibile dal 25 ottobre in contemporanea internazionale.

Fuggita dall'Ucraina assieme alla nonna, la dodicenne Yeva, grazie all'interessamento di un'insegnante di scuola secondaria, è riuscita a iniziare una nuova vita e oggi vive vicino a Dublino. Nel libro, con la prefazione di Michael Morpurgo, la ragazza ha ricordato la semplice e felice quotidianità di un passato già troppo lontano ma anche ogni pensiero ed emozione del suo viaggio verso la salvezza.

Scritto proprio come un diario, il volume - compilato al rifugio, di notte, registrando incessantemente quanto stava accadendo - svela in un drammatico racconto come la vita della giovane autrice sia precipitata all'improvviso sotto le bombe, gli scoppi, i morti, la distruzione attorno a sé, e poi la fuga dal suo Paese devastato e la lunga strada che, insieme alla sua coraggiosa nonna, l'ha condotta in un nuovo Paese, in quell'Irlanda che con generosità l'ha accolta, dandole una nuova opportunità per conquistarsi il futuro. (ANSA).