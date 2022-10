J-Ax, torna 'Non aprite quella podcast' con cameo De Filippi

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - J-Ax torna da giovedì 20 ottobre con 'Non aprite quella podcast', la terza stagione del podcast originale Spotify prodotto dall'officina creativa Willy l'Orbo in collaborazione con Spotify Studios, con un cameo speciale per Maria De Filippi che con la sua inconfondibile voce introduce le 10 puntate inedite di casi più o meno celebri il cui fil rouge è il mondo criminale soprannaturale e paranormale.

A condurre J-Ax, Matteo Lenardon e Pedar. I primi due episodi, online giovedì 20 e giovedì 27 ottobre, saranno dedicati a "Il caso Padre Pio".

"Siamo arrivati alla terza stagione di questo esperimento nato durante il primo lockdown. L'idea di raccontare casi di cronaca - e anche fatti storici - senza la morbosità che li ha sempre accompagnati in TV e su altri medium sembrava folle a tutti quelli a cui la raccontavo", spiega J-Ax. "Perfino i miei collaboratori più stretti erano sicuri che in Italia non sarebbe stata capita un'operazione del genere. Eppure, dalla prima stagione, andata online a gennaio di quest'anno, a oggi i nostri episodi sono stati ascoltati milioni di volte. Un risultato straordinario se pensiamo che siamo ascoltabili solo su Spotify.

Questa terza stagione è per me la migliore che abbiamo mai fatto: porteremo i nostri ascoltatori in giro per l'Italia - e per il mondo - scoprendo casi dimenticati o svelando fatti surreali che nessuno ha mai raccontato dietro storie e personaggi noti. Come le prime due puntate di questa nuova stagione, dedicate alla straordinaria e controversa vita di Padre Pio. Un santo per molti, un impostore per personaggi influenti e insospettabili". (ANSA).