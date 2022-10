140 anni Pinocchio, pace Fondazione-Disney sul marchio

(ANSA) - COLLODI (PISTOIA), 17 OTT - Pinocchio nel 2023 compie 140 anni ('Le avventure di Pinocchio - storia di un burattino' di Carlo Collodi, uscì per la prima volta nel febbraio 1883) e la Fondazione Carlo Collodi, col sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, si avvia a celebrarne il compleanno con manifestazioni di carattere internazionale. Inoltre viene annunciata un'importante novità, cioè la pace raggiunta con la Disney, che ben dal 1943 detiene il marchio e lo sfruttamento dei diritti di immagine del nome di Pinocchio.

"Quando negli anni '90 abbiamo voluto cominciare a depositare alcuni marchi di natura culturale e commerciale - ha spiegato Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Collodi - abbiamo sempre avuto l'opposizione della Disney, che ha sempre dimostrato nei tribunali che Pinocchio era 'suo'. Abbiamo sempre perso anche nei tribunali internazionali. Il tempo poi porta giustizia, ci siamo incontrati, ci siamo parlati e così abbiamo potuto senza la loro opposizione, registrare cinque marchi internazionali a nome Pinocchio, e con questi facciamo tante attività. Abbiamo 200 progetti nei cinque continenti". Non solo, "con la Disney ci incontreremo a Los Angeles, e faremo cose importanti insieme".

Proprio a Los Angeles il 4 novembre aprirà la mostra 'Pinocchio the real boy', organizzata da Italian American Museum of Los Angeles, con la collaborazione anche della Fondazione Collodi, che presenzierà a fine gennaio con una delegazione "in modo da conciliare un incontro programmato con la Disney ad uno degli eventi".

Pinocchio è un personaggio universale e le manifestazioni dei 140 anni saranno molte. Una fra tutte la 'Via europea della fiaba', "che - riprende Bernacchi - è l'unica via che rappresenta e mette insieme i 48 Paesi dell'Europa e comprende Collodi per Pinocchio, la Francia con il Piccolo Principe, la Spagna con don Chisciotte e così via. Ci vorrà circa un anno per completarla. Ventisette dei 48 Paesi hanno aderito, gli altri lo faranno". Inoltre dall'11 novembre all'8 gennaio c'è la Casa di Babbo Natale al Parco di Pinocchio a Collodi, dove ad accogliere i bambini, oltre a Babbo Natale, ci saranno altri personaggi ispirati alle fiabe europee. (ANSA).