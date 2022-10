Calcio: Inter-Salernitana 2-0 (2)

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Inter-Salernitana 2-0 (1-0).

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries (44' st Bellanova), Barella, Calhanoglu (44' st Darmian), Mkhitaryan (27' st Asllani), Dimarco (18' st Gosens); Dzeko (27' st Correa), Lautaro (1 Handanovic, 21 Cordaz, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 50 Stankovic, 95 Bastoni). All.: S.Inzaghi.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola (36' st Sambia); Candreva, Coulibaly, Kastanos (15' st Valencia), Vilhena (31' st Bohinen), Mazzocchi (36' st Bronn); Piatek (15' st Bonazzoli), Dia (1 Fiorillo, 71 De Matteis, 3 Bradaric, 11 Botheim, 28 Capezzi, 35 Motoc, 39 Iervolino). All.: Nicola.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Reti: nel pt 14' Lautaro; nel st 13' Barella.

Angoli: 6-4 per l'Inter.

Recupero: 1' e 3'.

Ammonito: Daniliuc per gioco falloso.

Spettatori: 75.452. (ANSA).