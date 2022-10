Bologna Grand Tour 2022, al via da Fiera di Francoforte

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Torna, dopo il successo della prima edizione nel 2021, il Bologna Grand Tour attraverso le principali fiere di settore nel mondo e nel 2022 prende il via con la Fiera di Francoforte, dal 19 al 23 ottobre. Le tappe successive saranno Sharjah International Book Fair, dal 2 al 13 novembre, Salon du Livre de Montreal, dal 23 al 27 novembre e Feria Internacional del Libro de Guadalajara, dal 26 novembre al 4 dicembre.

Realizzato grazie al sostegno e alla collaborazione di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per rafforzare la portata globale della fiera e promuovere nuove opportunità nel settore editoriale a livello internazionale, il Grand Tour 2022 sarà l'occasione per l'avvio dei festeggiamenti per la 60/ma edizione di Bologna Children's Book Fair. La Fiera del Libro per Ragazzi che insieme alla sua brand extension - dedicata all'editoria generale e realizzata in collaborazione con AIE Associazione Italiana Editori - BolognaBookPlus (BBPlus) e a Bologna Licensing Trade Fair/ Kids, è attesa a BolognaFiere dal 6 al 9 marzo 2023.

A Francoforte (Pad. 4.1, stand H26), Bcbf presenterà le novità in cantiere per il 2023, a partire dall'evoluzione del Literary Agents Centre in un nuovo Bologna Rights Centre, aperto anche agli agenti di editoria generalista e ai professionisti dei diritti delle case editrici che espongono in fiera, realizzato con BolognaBookPlus. Nello stand anche due mostre, con visite guidate a cura di Grazia Gotti, e di Anna Castagnoli: 'Out of Silence. Yesterday, today, tomorrow, narrating through wordless books, curata da Accademia Drosselmeier e dedicata ai silent book italiani, con 39 albi di artisti storici, ma anche di autori e illustratori dell'ultima generazione. E 'A glimpse at Italian illustration. A selection from the Bologna Illustrators Exhibition' dedicata all'illustrazione italiana attraverso le immagini di 20 tra gli artisti italiani più interessanti selezionati negli ultimi anni per la Mostra Illustratori bolognese.

Insieme a Bologna Licensing Trade Fair/Kids, saranno presentati a Francoforte due casi eccellenti di licensing interamente Made in Italy nel settore dei libri per ragazzi: un gioco educativo nato da un'illustrazione di Giulia Orecchia - premiato ai Toys Awards come Miglior Gioco Made in Italy del 2022 - e il passaggio dal libro allo schermo di Nel Mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda con la regia di Rosalba Vitellaro, la sceneggiatura di Alessandra Viola e i disegni di Annalisa Corsi, premiato come miglior cortometraggio al Giffoni Film Festival.

Non mancherà un momento per scoprire tutte le novità di BolognaBookPlus 2023 e per festeggiare insieme le tante novità in preparazione per il 60/ma anniversario di Bcbf ed annunciare il primo Market of Honour di BolognaBookPlus, ci sarà un networking party del Bologna Grand Tour, il 19 ottobre alle 17.30 presso lo stand Italia (Padiglione 4.1, stand F31) della Buchmesse. (ANSA).