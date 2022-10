Centenario nascita Bartolo Cattafi, celebrazioni a Messina

(ANSA) - PALERMO, 13 OTT - Il 6 luglio di cento anni fa nasceva a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, Bartolo Cattafi. Al poeta norto a Milano, dove si era trasferito per lavoro, nel '79, Messina dedica alcune iniziative per il centenario della nascita, a partire dal convegno che si apre il 22 ottobre alla Biblioteca regionale: "Bartolo Cattafi, il Poeta... l'Uomo. Incursioni biografico-letterarie". Un appuntamento voluto dall'assessore regionale uscente ai Beni culturali, Alberto Samonà, e coordinato dal comitato scientifico composto da Fulvia Toscano, Caterina Malta, Domenica Perrone, Tommasa Siragusa, Andrea Italiano e dalla moglie di Cattafi, Ada De Alessandri. Nella prima giornata di lavori verrà anche inaugurata un'esposizione bibliografico-documentale che resterà visitabile fino al 25 novembre. L'allestimento ricomprenderà testi del poeta e di autori coevi, tra questi Guglielmo Iannelli, Nino Pino, Bianca Garufi, Emilio Isgrò, Vann'antò, Giovanni Raboni, Carmelo Aliberti, Vittorio Sereni, Nino Ferraù, Melo Freni, Sergio Solmi. Verrà inoltre proiettato un breve video registrato da Emilio Isgrò con il quale Cattafi trattenne un rapporto di intensa amicizia. Due bibliografie tematiche, infine, faranno da corollario all'esposizione. "Bartolo Cattafi - sottolinea l'assessore Samonà - è da annoverare tra i più grandi poeti del '900. Il suo essere schivo, anticonformista, a tratti polemico e non allineato al pensiero dominante, lo hanno spesso isolato". (ANSA).