Politicamente scorretto, il tema è Verità unica ragione di Stato

(ANSA) - BOLOGNA, 11 OTT - 'Verità, unica ragione di Stato' sarà il filo conduttore della 17/a edizione di Politicamente Scorretto, rassegna ideata da Casalecchio delle Culture in collaborazione con Carlo Lucarelli per ribadire che "la cultura è l'unica arma degna di una società civile per affermare valori di giustizia, solidarietà e legalità". L'evento, dal 15 al 20 novembre, riunirà a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, intellettuali, giornalisti, scrittori, performer, artisti, attivisti, personaggi di rilievo nazionale, istituzioni e cittadini per testimoniare un impegno concreto, e quotidiano, al contrasto delle mafie e dell'illegalità attraverso i diversi linguaggi della cultura.

Il tema di quest'anno vuole ricollegarsi alle 'stragi di stato' come quella del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, "su cui finalmente abbiamo una sentenza", fino al mistero della morte di Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita, passando dal 30/o anniversario della strage di Capaci (23 maggio 1992), senza dimenticare il disastro dell'aereo militare caduto sull'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno il 6 dicembre 1990 (12 morti e 88 feriti). "Tutti eventi - sottolineano gli organizzatori - che hanno segnato la storia del nostro Paese e che per anni sono stati, e in parte sono ancora, protagonisti di depistaggi, incompiute verità e silenzi di stato. 'Politicamente Scorretto 2022' vuole ricordare a tutti che non bisogna mai stancarsi di trovare la verità: un dovere e un impegno civile fondamentale che deve essere un faro per costruire un futuro migliore, giusto e solidale".

Tra gli ospiti il direttore dell'Espresso, Lirio Abbate, la giornalista campana Rosaria Capacchione, che vive sotto scorta, il presidente dell'Associazione familiari vittime del 2 agosto Paolo Bolognesi e l'avvocato di parte civile Andrea Speranzoni.

L'attrice Ottavia Piccolo sarà protagonista dello spettacolo teatrale 'Cosa Nostra spiegata ai bambini' al Teatro comunale Laura Betti. (ANSA).