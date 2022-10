Più libri, alla fiera l'iraniana Nafisi e anteprima con Quammen

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Sarà dedicata a 'Perdersi e ritrovarsi' e avrà tra gli ospiti più attesi la scrittrice iraniana Azar Nafisi l'edizione 2022 di 'Più libri più liberi' , la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana editori-Aie alla Nuvola dell'Eur a Roma, dal 7 all'11 dicembre.

Mentre i giovani persiani scendono in piazza, a rischio della vita, per chiedere diritti e pari dignità per le donne, l'autrice di 'Leggere Lolita a Teheran' sarà alla Fiera per raccontare questo nuovo capitolo eroico della resistenza alla dittatura iraniana. "L'immaginazione è pericolosa per i regimi totalitari. È la cosa che temono di più. Putin, Trump, gli ayatollah: ogni regime totalitario si fonda sulla menzogna. Gli artisti, gli scrittori, i creativi cercano sempre l'essenza delle cose, il cuore della verità, per questo li hanno sempre uccisi, torturati, incarcerati" ha detto la Nafisi in una recente intervista.

Tra gli altri grandi ospiti stranieri annunciati: Pilar del Río Gonçalves, presente in fiera per un ricordo del marito, il Premio Nobel Josè Saramago, nel centenario della nascita il 16 novembre 1922; il Prix Gouncourt 2021 Mohamed Mbougar Sarr, lo scrittore e filosofo spagnolo Paul B. Preciado, l'alpinista, scrittore e collezionista d'arte norvegese Erling Kagge e la scrittrice, femminista e attivista culturale italo-ghanese Djarah Kan. Tra i protagonisti italiani Alessandro Baricco, Michela Murgia, Licia Troisi, Marco Malvaldi, Pietro Turano, Zerocalcare, Marcello Fois e Carlotta Vagnoli.

La Fiera, presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice, con programma firmato dalla storica curatrice Silvia Barbagallo e dalla scrittrice Chiara Valerio, sarà preceduta da un'anteprima speciale, il 24 novembre alle 17.30 al Cinema Troisi di Roma, con David Quammen, l'autore del best seller Spillover.

Il mare in tempesta è al centro del manifesto di Lorenzo Mattotti. Il fumettista, illustratore, regista e sceneggiatore bresciano, ma parigino d'adozione, ha scelto l'immagine di una piccola barca a vela che naviga tra i flutti colorati verso una piccola isola che può essere un approdo sicuro, ma anche un nuovo punto di partenza. L'eterno gioco del perdersi e ritrovarsi. Navighiamo o solo galleggiamo sul meticciato di fatti e invenzioni. E ci rendiamo conto, poco a poco, che questo è ciò che per secoli è stato il Mediterraneo che diventa metafora di tutti i mari e di tutte le tempeste come turbamento ma pure come occasione. Sarà questo il focus della manifestazione che ancora una volta si interroga sui grandi temi del nostro tempo. "La guerra è tornata a insanguinare il cuore dell'Europa, un dramma che credevamo non potesse mai più accadere nel nostro continente. Per questo, mai come oggi, è urgente impegnarsi per la libertà, contro ogni forma di regime" spiegano gli organizzatori.

Sostenuta dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, dalla Regione Lazio, da Roma Capitale, dalla Camera di Commercio di Roma e da Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con il contributo di Siae - Società Italiana degli Autori ed Editori, 'Più libri più liberi' partecipa ad Aldus Up, la rete europea delle fiere del libro cofinanziata dall'Unione Europea nell'ambito del programma Europa Creativa. (ANSA).