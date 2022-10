Librerie.coop festeggia dieci anni Zanichelli a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 OTT - La storica libreria Zanichelli di piazza Galvani, nel cuore del centro storico di Bologna, festeggia dieci anni di gestione di Librerie.Coop e ricorda il 'salvataggio' del 18 ottobre 2012, quando la catena indipendente ne scongiurò la chiusura, riportandola al centro delle attività culturali della città. Un appuntamento che vide Umberto Eco tagliare il nastro, tenendo a battesimo la rinascita della libreria. Esattamente dieci anni dopo, martedì 18 ottobre, la ricorrenza sarà celebrata con un'iniziativa (ore 18) a ingresso libero aperta a tutta la cittadinanza in Sala Borsa. Alla presenza delle istituzioni locali con la delegata alla cultura del Comune di Bologna, Elena Di Gioia, del vice presidente di Coop Alleanza Andrea Volta, del presidente di librerie.coop Federico Parmeggiani, i festeggiamenti si apriranno con un monologo di Paolo Nori, 'Le agenzie ippiche', e a seguire il direttore dell'ANSA Luigi Contu presenterà il suo volume 'I libri si sentono soli' (La nave di Teseo), intervistato da Veronica Ceruti, direttrice delle Biblioteche Comunali del Comune di Bologna. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio la pubblicazione di Mark Forsyth "L'ignoto ignoto-Le librerie e il piacere di non trovare quello che cercavi" (editori Laterza).

In concomitanza con i festeggiamenti per il decennale, la poesia tornerà ad essere uno dei punti centrali del palinsesto di Zanichelli con il progetto "Officina della poesia", in collaborazione con l'Università di Bologna, il Centro Studi Valesio e il quotidiano Repubblica. Da novembre si avvierà anche una collaborazione con la scuola Karenin, che annovera tra i suoi docenti di letteratura anche Paolo Nori e che proprio in questa libreria ha scelto di tenere il suo ciclo di lezioni di scrittura. Librerie.Coop, oggi di proprietà di Coop Alleanza 3.0, occupa oltre 220 persone in una rete di 32 librerie collocate nei centri cittadini e nei centri commerciali. A queste si affiancano sette corner libreria in collaborazione con Eataly, 46 spazi 'Libri scelti per voi da librerie.coop' negli ipermercati Coop e una libreria online che consegna a domicilio in tutta Italia. (ANSA).