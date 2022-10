Aperto a Lecco il Festival Treccani della lingua italiana

(ANSA) - LECCO, 07 OTT - Si è aperto il 7 ottobre a Villa Manzoni di Lecco il Festival Treccani della lingua italiana, giunto alla quinta edizione, in programma fino a domenica 9 ottobre con gli interventi dei migliori linguisti italiani. Il filo conduttore è la riflessione legata alle parole dell'ambiente, declinate attraverso tre scelte lessicali, una per giorno. La prima giornata è dedicata alla parola cambiare, con incontri sul cambiamento climatico, il riscaldamento globale e altre tematiche ambientali.

L'8 ottobre si parlerà di abitare e gli eventi riguarderanno in particolare il rapporto tra il paesaggio e le scelte abitative del futuro. Domenica 9 ottobre oltre al narrare, con incontri sulle radici linguistiche del termine, sarà presentata la nuova edizione del Dizionario dell'Italiano Treccani.

A Villa Manzoni, durante la cerimonia inaugurale, i direttori del Dizionario dell'Italiano Treccani, Valeria della Valle e Giuseppe Patota hanno ricordato il linguista Luca Serianni, scomparso lo scorso 21 luglio.

Il Festival Treccani della lingua italiana è promosso ed organizzato da Fondazione Treccani Cultura e Comune di Lecco, con il patrocinio del ministero della Cultura e di Regione Lombardia. (ANSA).